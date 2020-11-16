Beşiktaşlı futbolcu Montero baba oldu

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Montero'nun eşi Marta Bermudez, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Antonella ismini verdi.

Siyah-beyazlı kulüp çifti kutlayarak, "Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verdi.