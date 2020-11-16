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16.11.2020 - 14:16 | |   İSTANBUL (AA)

Beşiktaşlı futbolcu Montero baba oldu

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero baba oldu.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Montero'nun eşi Marta Bermudez, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Antonella ismini verdi. 

Siyah-beyazlı kulüp çifti kutlayarak, "Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Montero baba oldu

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