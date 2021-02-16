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16.02.2021 - 11:01 |

Beşiktaş'ta 19 isimden gole katkı

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçını 3-0 kazanırken ara transfer döneminde takıma katılan Cenk Tosun iki gole imza attı.

Beşiktaş'ta 19 isimden gole katkı
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Beşiktaş deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçını 3-0 kazanırken golleri Rashid Ghezzal ve Cenk Tosun (2) attı. Ara transfer döneminde takıma katılan Cenk Tosun ile sezon başı gelen Ghezzal bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırırken Sergen Yalçın'ın ekibinde sezon başından beri gole katkı yapan oyuncu sayısı 19 oldu.

Takımdan ayrılan Lens, Boyd ve Güven dahil 19 farklı oyuncu en az bir gol atarken yardımlaşma, paylaşımın üst seviyede olduğu adeta bir koley takımı havasındaki Beşiktaş'ın en skorerleri ise 12'şer golle Larin ve Aboubakar oldu.

Cyle Larin 12

Aboubakar 12

Bernard Mensah 4

Domagoj Vida 3

Kevin Nkoudou 3

Atiba 3

Cenk Tosun 2

Ajdin Hasic 2

Oğuzhan 2

Tyler Boyd 1 (ayrıldı -ilk hafta Trabzonspor'a atmıştı)

Güven Yalçın 1 (ayrıldı -Sivasspor'a atmıştı)

N'Sakala 1

Rachid Ghezzal 1

Jeremain Lens 1 (ayrıldı -ilk hafta Trabzonspor'a atmıştı)

Rosier 1

Josef de Souza 1

Necip Uysal 1

Adem Ljajic 1

Gökhan Töre 1

Beşiktaş'ın kadrosunda süre alan isimlerden Welinton, Dorukhan, Rıdvan, Montero gibi isimler ise henüz bu sezon lig maçlarında gol katkısı veremedi.

Beşiktaşta 19 isimden gole katkı

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