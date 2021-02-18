18.02.2021 - 12:23 | | AA
Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor
Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Denizlispor ile yapacakları maçın hazırlıklarına yarın başlayacak
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor.
Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.