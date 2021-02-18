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18.02.2021 - 12:23 | | AA

Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor

Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Denizlispor ile yapacakları maçın hazırlıklarına yarın başlayacak

Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor
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Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor.

Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.

Beşiktaşta 3 günlük izin bitiyor

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