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27.02.2020 - 16:25 |

Beşiktaş'ta 6 imza birden!

Beşiktaş’ta altyapıda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Genç oyuncular Emre Yıldız, Emirhan Delibaş ve Ahmet Gülay'ın ardından Atamer Bilgin, Halil Duman ve Serdar Saatçı ile de profesyonel sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ta 6 imza birden!

Siyah-beyazlı yönetim, altyapıya büyük önem verirken geleceğin oyuncuları adına hamleler yapılıyor.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ta daha önce Emre Yıldız, Emirhan Delibaş ve Ahmet Gülay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Bu isimlere altyapıdan 3 oyuncu daha eklendi.

Siyah-beyazlılar altyapı oyuncularından Atamer Bilgin, Halil Duman ve Serdar Saatçı ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaşta 6 imza birden

 

 

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