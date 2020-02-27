Beşiktaş'ta 6 imza birden!

Siyah-beyazlı yönetim, altyapıya büyük önem verirken geleceğin oyuncuları adına hamleler yapılıyor.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ta daha önce Emre Yıldız, Emirhan Delibaş ve Ahmet Gülay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Bu isimlere altyapıdan 3 oyuncu daha eklendi.

Siyah-beyazlılar altyapı oyuncularından Atamer Bilgin, Halil Duman ve Serdar Saatçı ile de profesyonel sözleşme imzaladı.