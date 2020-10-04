Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Aboubakar ve Gökhan Töre'ye forma
04.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Gökhan Töre'ye forma

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Vodafone Park’ta karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Aboubakar ve Gökhan’la maça başlayacak olan Sergen Yalçın, Adem Ljajic ve Güven Yalçın’ı yedek soyunduracak.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Gökhan Töre'ye forma
ABONE OL

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile bugün Vodafone Park’ta karşılaşacak Beşiktaş dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular, idmana ısınma hareketleri, istasyon koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktik programla devam eden antrenmanın çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Yeni transfer Rosier de siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Oyuncular idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında kadroda geniş çaplı rotasyon yapacak. Yalçın’ın, İttifak Holding Konyaspor’a geçen hafta deplasmanda 4-1 mağlup oldukları maçta büyük hatalar yapan Domagoj Vida’yı kulübeye çekerek, Francisco Montero’yu sahaya sürmesi bekleniyor.
Deneyimli hoca, Vincent Aboubakar, Gökhan Töre ve sakatlığı düzelen Atiba Hutchinson’a ilk 11’de forma verecek. Konyaspor maçındaki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Aboubakar ve Gökhan’la maça başlayacak olan Sergen Yalçın, Adem Ljajic ve Güven Yalçın’ı yedek soyunduracak.

Beşiktaşta Aboubakar ve Gökhan Töreye forma

Souza kadroya giriyor
Kartal’da yeni transferlerden Josef de Souza ilk kez Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alacak. Hafta başında FIFA üzerinden geçici lisans çıkarılan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu fiziksel açıdan henüz yüzde 100 hazır olmadığı için yedek bekleyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Josef’e ikinci yarıda şans tanıması bekleniyor. Deneyimli futbolcu lisansı olmadığı için Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında görev yapamamıştı.

Beşiktaşta Aboubakar ve Gökhan Töreye forma

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Başakşehir'de Okan Buruk kahroldu! Hasan Ali Kaldırım detayı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer Haberleri | İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki tüm transferleri!

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta!

    Emre Belözoğlu, Mihriban türküsünü söyledi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ahmet Ağaoğlu: "Çünkü artık bugün o gün"
      Ahmet Ağaoğlu: "Çünkü artık bugün o gün"
    2. Potada iki derbi birden! Beşiktaş - Fenerbahçe Beko
      Potada iki derbi birden! Beşiktaş - Fenerbahçe Beko
    3. Son dakika | Galatasaray'da Ahmet Çalık Konya ile anlaştı!
      Son dakika | Galatasaray'da Ahmet Çalık Konya ile anlaştı!
    4. Son dakika | Trabzonspor'da Semedo tamam, Hugo sırada!
      Son dakika | Trabzonspor'da Semedo tamam, Hugo sırada!
    5. Fenerbahçe'de Erol Bulut Tolga’yı aldı, taraftarı yıktı
      Fenerbahçe'de Erol Bulut Tolga’yı aldı, taraftarı yıktı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta Aboubakar ve Gökhan Töre'ye forma

    Beşiktaş'ta Aboubakar ve Gökhan Töre'ye forma

    Galatasaray'da Fatih Terim 3 yıldızı kulübeye çekecek!

    Galatasaray'da Fatih Terim 3 yıldızı kulübeye çekecek!

    Son dakika | İşte Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin alacağı ücret!

    Son dakika | İşte Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin alacağı ücret!

    Son dakika | Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

    Son dakika | Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

    Sıradaki Haber