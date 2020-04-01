Beşiktaş'ta acı gerçek! 'Maaşları 35 milyona indirmeliyiz'

Kartal’da İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi ve siyah-beyazlı kulübün ekonomik planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak ligin geleceğini değerlendiren Dalgakıran, “Salgınla ilgili tedbirler devam edecek. İş belirli bir seviyede durdurulabilse bile bu tedbirlerin devam etmesi söz konusu. Süper Lig nasıl oynanacak önemli. Ligin devam etmesi zor. Bu durum devam ederse liglerin oynanması mümkün değil. Önümüzdeki dönemlerde her şey daha net belli olacak” diye konuştu.

Adnan Dalgakıran, futbol takımının maaş bütçesini aşağıya çekmek zorunda olduklarının altını çizdi.

Siyah-beyazlı yönetici, “Bizim durumumuz ortada. Bu kulübü her şeyi kazınmış, gelirleri temlikli aldık. Bunu aşmak için borçların uzun vadeye yayılmasını önerdik. Kulüplerin toparlanması en az 1 yıl sürer. Artık herkesin kazana atıldığı dönemi yaşıyoruz. Futbolcu ücretleri, balon haline gelmiş. Barcelona’da yaşanan kriz olası gelecekte nasıl bir yapılanma olacağına dikkat çekiyor. Bizim normal şartlarda 56 milyon euro olan maaşları 35 milyona indirmek zorundaydık. Ciddi tedbirlere ihtiyacımız var. Beşiktaş’ın yaşaması için zorunlu olarak yapmamız gereken şeyler var açıkçası. Önümüzdeki yıllarda futbolcu ücretleri de çok düşecektir” ifadelerini kullandı.