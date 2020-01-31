Beşiktaş'ta Ajdin Hasic müjdesi

Kartal uzun süredir gündemde olan Ajdin Hasic sorununu çözüme kavuşturdu. Siyah-beyazlılar, eski yönetim kurulu tarafından sezon başında 2 milyon euro imza parası karşılığında anlaşma sağlanan 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuya maddi konulardaki anlaşmazlık nedeniyle lisans çıkaramamıştı. Taraflar arasında yapılan uzun görüşmeler sonunda Hasic ve menajerinin geri adım attığı belirtildi. Genç futbolcunun çoğunluğu gelecek sezon sonunda ödenmek koşuluyla 1 milyon 200 bin euro imza parasını kabul ettiği ve tarafların anlaştığı ifade edildi. Ajdin Hasic’in bugün resmi sözleşmeye imza atacağı ve ardından da 28 kişilik yeni sezon kadrosuna dahil edileceği kaydedildi.Beşiktaş’ın ortaya koyacağı performansa göre Bosnalı futbolcuyu önümüzdeki sezon düzenli oynaması için başka bir kulübe kiralamayı düşündüğü de öğrenildi.

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