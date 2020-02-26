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26.02.2020 - 14:28 | | İHA

Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, şut çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, A. Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.

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Beşiktaşta, Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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