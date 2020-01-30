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30.01.2020 - 14:39 | | Ä°STANBUL (AA)

BeÅŸiktaÅŸ'ta Almos Kaan ve Harun Kaya da idmana çÄ±ktÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'de 1 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Ã‡aykur Rizespor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti. AltyapÄ± oyuncularÄ± Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya'nÄ±n da idmanda yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Almos Kaan ve Harun Kaya da idmana çÄ±ktÄ±

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas ve dar alanda Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AntrenmanÄ±n yarÄ± sahada oynanan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä±yla sona erdiÄŸi belirtildi.Â Tedavisine devam edilen Dorukhan TokÃ¶z'Ã¼n antrenmana katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, Jeremain Lens'in ise sahada yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AltyapÄ± oyuncularÄ± Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya'nÄ±n da idmanda yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±ktan sonra maÃ§ iÃ§in Rize'ye hareket edecek.

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