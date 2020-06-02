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02.06.2020 - 22:28 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ'ta Antalyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ, Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Antalyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

Ä°dman, koÅŸu ve aÃ§ma-germe Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Pas ve taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar ile sÃ¼ren antrenman, yarÄ±m sahada 3 takÄ±mla yapÄ±lan turnuva maÃ§larÄ± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.Â 

Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n sabah antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼recek.

BeÅŸiktaÅŸta Antalyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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