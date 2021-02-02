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02.02.2021 - 15:10 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları tamam

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları tamam
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın gruplar halinde ayak tenisiyle sürdüğü ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaşta Antalyaspor hazırlıkları tamam

 

 

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