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08.06.2020 - 20:46 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ'ta Antalyaspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Fraport TAVÂAntalyaspor ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±Â  bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Antalyaspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
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BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Fraport TAVÂAntalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±Â  bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re BJK NevzatÂ  Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde yapÄ±lan idmandaÂ  siyah-beyazlÄ±lar, istasyon koÅŸularÄ± ardÄ±ndan pas, 5â€™e 2 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar sonrasÄ± yarÄ± sahada Ã¼Ã§ takÄ±mÂ  halinde oynanan turnuva maÃ§larÄ± ile antrenman tamamlandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, Fraport TAV Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±nÂ  sabah gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi idmanla devam edecek.

BeÅŸiktaÅŸta Antalyaspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

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