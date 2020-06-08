BeÅŸiktaÅŸ'ta Antalyaspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
BeÅŸiktaÅŸ, Fraport TAVÂAntalyaspor ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±Â bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Fraport TAVÂAntalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±Â bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re BJK NevzatÂ Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde yapÄ±lan idmandaÂ siyah-beyazlÄ±lar, istasyon koÅŸularÄ± ardÄ±ndan pas, 5â€™e 2 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.
Taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar sonrasÄ± yarÄ± sahada Ã¼Ã§ takÄ±mÂ halinde oynanan turnuva maÃ§larÄ± ile antrenman tamamlandÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ, Fraport TAV Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±nÂ sabah gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi idmanla devam edecek.
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