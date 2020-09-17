Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
17.09.2020 - 13:32 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetimindeki antrenmana takım ısınma koşularıyla başladı.

Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından dar alan çalışmalarının da yer aldığı antrenman, minik kale maç sonrası gerçekleştirilen taktik uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaşta Antalyaspor maçı hazırlıkları

 

Kadın hakemden kırmızı kart şakası!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
  2. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
  3. Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı
    Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı
  4. Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı
    Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı
  5. Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
    Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz"

Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz"

Yeni Malatyaspor yenilenen kadrosundan umutlu

Yeni Malatyaspor yenilenen kadrosundan umutlu

Transfer Haberleri | Liverpool bombayı patlatıyor! Thiago Alcantara...

Transfer Haberleri | Liverpool bombayı patlatıyor! Thiago Alcantara...

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton: 'Ezanı ilk duyduğumda ağlamıştım'

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton: 'Ezanı ilk duyduğumda ağlamıştım'

Sıradaki Haber