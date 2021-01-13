Beşiktaş'ta Atakan Üner'e 3 talip

Siyah-beyazlılarda Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna dahil edilmeyen Atakan Üner'e Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yılport Samsunspor talip oldu.

1999 doğumlu Hüseyin Atakan Üner, Denizlispor altyapısında yetişti ve 2018'de Altınordu'ya geçti. Genç yıldız, İzmir ekibindeki başarısıyla da bu sezon başında kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atmıştı. Atakan Üner, geniş kadrosu bulunan Beşiktaş'ta şu ana kadar yeterli forma şansını bulamadı. Genç futbolcunun 2024 yılına kadar Siyah-Beyazlı ekip ile sözleşmesi bulunuyor.