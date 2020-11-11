Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları
11.11.2020 - 15:55 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları
ABONE OL

 

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Beşiktaşta Başakşehir hazırlıkları

 

 

Max Kruse'ye tehdit mektubu | 'Beyinsizsin, defol'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Özdemir'den açıklama! Yayıncı kuruluş...
    Özdemir'den açıklama! Yayıncı kuruluş...
  2. Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir...
    Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir...
  3. Resmen açıklandı! Ersun Yanal...
    Resmen açıklandı! Ersun Yanal...
  4. Formula 1 heyecanı TV+'ta
    Formula 1 heyecanı TV+'ta
  5. Milli maç öncesi büyük şok! 3 pozitif...
    Milli maç öncesi büyük şok! 3 pozitif...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Son dakika | Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

Son dakika | Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet