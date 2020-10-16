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16.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’den gövde gösterisi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıkacak.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’den gövde gösterisi!
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Transferlerle birlikte
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıkacak. Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’ın yer alacağı toplantı saat 14.00’te başlayacak. Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah buluşmada yer alamayacak.

Suskunluğunu bozacak
Transfer dönemi boyunca yoğun eleştirilere hedef olan Başkan Çebi’nin toplantıda sessizliğini bozması bekleniyor. Kulübün ekonomik durumu, takım harcama limiti ve transfer çalışmalarıyla ilgili kapsamlı açıklamalarda bulunacak Ahmet Nur Çebi’nin tüm konulara açıklık getireceği öğrenildi. Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Gençlerbirliği maçından sonraki açıklamalarını da değerlendirecek.

Beşiktaşta Başkan Ahmet Nur Çebi’den gövde gösterisi

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