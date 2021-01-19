BeÅŸiktaÅŸ'ta BaÅŸkan Ã‡ebi yakÄ±n takipte

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda 21 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e konuk olacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde yapÄ±lan idmanda siyah-beyazlÄ±lar, istasyon koÅŸularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.

Antrenman, yarÄ±m sahada oynanan Ã§ift kale maÃ§ sonrasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.

Bu arada, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi de takip etti.Â BeÅŸiktaÅŸ, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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