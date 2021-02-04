Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlı ekipte 64. dakikada sarı kart gören Bernard Mensah bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

Bernard Mensah, Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.