04.02.2021 - 09:14 |
Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku!
Beşiktaş'ın Ganalı orta sahası Bernard Mensah, Fraport TAV Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlı ekipte 64. dakikada sarı kart gören Bernard Mensah bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.
Bernard Mensah, Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.