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04.02.2021 - 09:14 |

Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku!

Beşiktaş'ın Ganalı orta sahası Bernard Mensah, Fraport TAV Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku!
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlı ekipte 64. dakikada sarı kart gören Bernard Mensah bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

Bernard Mensah, Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Beşiktaşta Bernard Mensah şoku

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