Beşiktaş'ta Boateng ilk 11’e dönüyor

Süper Lig’in 25. haftasında Ankaragücü ile bugün Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan sonra kampa girerken, sakatlığı süren Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleri ve çeşitli pas çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlı oyuncular taktik ağırlıklı program ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.



Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte Jeremain Lens’e forma verecek olan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Kevin Prince Boateng’i de ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Ganalı yıldızın 10 numara pozisyonunda, son dönemde formayı kapan Tyler Boyd’un sağ kanatta görev yapacağı ifade edildi. Adem Ljajic’in ise yedek soyunacağı belirtildi.

Derbi öncesi kart alarmı

Kartal’da, Ankaragücü karşılaşması öncesinde tam 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugün kart görmeleri halinde Galatasaray ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ceza sınırındaki oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor ile geçen hafta oynanan maçı kart görmeden bitirmişti.