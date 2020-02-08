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08.02.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Boateng ilk kez

Beşiktaş’a transfer olan Kevin-Prince Boateng, görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak.


Devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş’a katılan Kevin-Prince Boateng, görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya’nın Fiorentina takımından kiralamıştı.

Takım hazır
Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki son antrenman ısınma ve koşu programıyla başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı bir idmanla devam eden siyah-beyazlılar, son antrenmanı tamamlayarak, maç için kampa girdi.

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