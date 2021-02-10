Beşiktaş'ta bonservis krizi! Rosier, Ghezzal ve Montero...

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Montero performanslarıyla göz doldurdu. Ancak sezon sonu bonservisleri alınmak istenen üç oyuncu için de yönetimin işi kolay değil.

LİZBON 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Rosier'in kulübü Sporting Lizbon ile yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. Portekiz kulübü, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor.

LEİCESTER'IN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Leicester City'den kiralanan Ghezzal'da da benzer durum mevcut. Beşiktaş, 28 yaşındaki Cezayirli için, 3 milyon euroyu gözden çıkarmış olsa da İngiliz kulübünün beklentisi daha yüksek.

MONTERO'DA DA İŞLER KARIŞIK

Montero'nun bonservisinin %50'si için 4.5 milyon Euro opsiyon koyuldu. Opsiyon fiyatı düşürülmeye çalışılıyor.