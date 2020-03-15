15.03.2020 - 21:00 |
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada deplasmanda Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta bir isim gelecek hafta oynayamayacak.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, mücadelenin 26. dakikasında Galatasaraylı Saracchi'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.
Sarı kart ceza sınırında bulunan milli futbolcu, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.