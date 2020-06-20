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20.06.2020 - 20:12 |

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kongre üyesi oldu!

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kongre üyesi oldu!
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi. 

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaşta Burak Yılmaz kongre üyesi oldu

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