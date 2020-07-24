24.07.2020 - 17:58 |
Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayrılıyor!
Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürerken mevcut oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturan Beşiktaş olumsuz sonuç aldı. Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de ayrılma kararı aldı.
Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yayıncı kuruluş'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı.
Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı.