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22.02.2021 - 10:20 |

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın devre arasında takıma katılan Cenk Tosun'la ilgili transfer planı ortaya çıktı! Siyah-Beyazlılar, bir başka oyuncusunun satışından gelecek parayla milli futbolcuyu transfer etmeyi amaçlıyor.

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Kiralık olarak kadroda bulunan oyunculardan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin yola birlikte devam etmek istediği diğer isim Cenk Tosun.

29 yaşındaki milli futbolcuyu 3 yıl önce Everton'a rekor bedellere gönderen Beşiktaş, 25 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koymuştu.

Beşiktaşta Cenk Tosun planı ortaya çıktı

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