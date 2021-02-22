Beşiktaş'ta Cenk Tosun planı ortaya çıktı

Kiralık olarak kadroda bulunan oyunculardan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin yola birlikte devam etmek istediği diğer isim Cenk Tosun.

29 yaşındaki milli futbolcuyu 3 yıl önce Everton'a rekor bedellere gönderen Beşiktaş, 25 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koymuştu.