Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 7 Kasım'da yapılacak

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 11.00'deki toplantı internet ortamında yapılacak ve kulübün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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