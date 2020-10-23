23.10.2020 - 19:39 |
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 7 Kasım'da yapılacak
Beşiktaş Kulübü'nün 2020 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Kulübü'nün 2020 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 11.00'deki toplantı internet ortamında yapılacak ve kulübün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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