21.05.2020 - 00:36 | | Trtspor
Beşiktaş'ta Dorukhan müjdesi!
Beşiktaş'ta koronavirüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlar yeniden başlarken uzun süredir takımdan ayrı olan Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi.
Antrenmanlara yeniden başlayan Siyah beyazlılara Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi.
7 ay 14 gün sonra
10 Ekim 2019’da oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, 7 ay 14 gün sonra bugün ilk kez yüzde 100 olarak takımla çalıştı.
Forma giyebilecek
Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde ligin kalan bölümünde forma giyebilecek.