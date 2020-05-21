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21.05.2020 - 00:36 | | Trtspor

Beşiktaş'ta Dorukhan müjdesi!

Beşiktaş'ta koronavirüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlar yeniden başlarken uzun süredir takımdan ayrı olan Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi.

Beşiktaş'ta Dorukhan müjdesi!
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Antrenmanlara yeniden başlayan Siyah beyazlılara Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi.

7 ay 14 gün sonra

10 Ekim 2019’da oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, 7 ay 14 gün sonra bugün ilk kez yüzde 100 olarak takımla çalıştı.

Forma giyebilecek

Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde ligin kalan bölümünde forma giyebilecek. 

Beşiktaşta Dorukhan müjdesi

Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
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