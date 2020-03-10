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10.03.2020 - 12:08 | | Sabah

Beşiktaş'tan Elneny için yeni teklif

18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu ödemekte zorluk yaşayacak Beşiktaş, Arsenal’e ‘1 yıl daha kiralayalım’ diyecek.

Beşiktaş'tan Elneny için yeni teklif

Sezon başında Arsenal'den bedelsiz olarak kiralanan Mohamed Elneny, performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazandı.

Mısırlı futbolcunun tek ön liberolu oyun sisteminde takıma önemli katkı sağladığını düşünen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede koşulların oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncu ile gelecek yıl da devam etmek istediğini ifade etti. İngiliz ekibinden 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Elneny için Finansal Fair Play nedeniyle bu parayı ödeyemeyecek olan yönetim, Arsenal'e 1 yıl daha kiralama teklifi götürmek için hazırlıklara başladı.

Elneny'nin de Beşiktaş'ta kalmak istemesini açıklamasıyla birlikte, konuyu masaya yatıran yönetim önümüzdeki günlerde İngilizlerle masaya oturacak.

Beşiktaştan Elneny için yeni teklif

 

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