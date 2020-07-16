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16.07.2020 - 22:40 | | AA

Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı! Çift kale taktik maç...

Süper Lig'deFenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı! Çift kale taktik maç...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta Fenerbahçe hazırlığı Çift kale taktik maç...

Gökhan Gönül Antreman Görüntüleri

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