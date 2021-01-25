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25.01.2021 - 09:13 | | Fotomaç

Beşiktaş'ta flaş Hulk gelişmesi! Resmi açıklama...

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş, transferde de Brezilyalı oyuncu Hulk ile transfer pazarlıklarını sürdürüyor.

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Beşiktaş santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk Kartal'ın ilk hedefi konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan Hulk ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Beşiktaş'tan 1.5 sezon için 4.5 milyon euro isteyen oyuncuya kendi teklifini ilettmişti.

HULK KARARINI AÇIKLAYACAK

Bu sezon 1, gelecek sezon da 2 milyon euro teklif eden Beşiktaş yönetimi farkı bonuslarla kapatmak istiyor. Şampiyonluk, Avrupa'ya katılım, ve maç başı bonuslarıyla geniş bir sözleşme önerdi. Hulk'tan kısa süre içinde cevap bekleniyor.

Beşiktaşta flaş Hulk gelişmesi Resmi açıklama...

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