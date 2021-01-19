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19.01.2021 - 10:21 |

Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Yeni sözleşme...

Göreve geldiğinde 7. sıradaki takımla bu sezon büyük maçların hepsini kazanarak liderliğe kurulan Sergen Hoca parlıyor, yönetim de en az 5 yıllık kontrat hazırlıyor.

Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Yeni sözleşme...
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Sergen Yalçın futbolculuğundaki gibi teknik direktörlüğünde de efsane olma yolunda ilerliyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından son olarak ligde G.Saray'ın da mağlup edilmesiyle tecrübeli çalıştırıcı büyük maçları kaybetmeme geleneğini sürdürdü.

Sergen Hoca'nın başarısı yönetimi de harekete geçirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergen Yalçın'la yola devam etmek istiyor. Bu defa yapılacak sözleşmenin ise en az beşsenelik olması planlanıyor.

Tek yetkili

Başkan Çebi geçen sezon "Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın'a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum" demişti. Sergen Yalçın'la sadece sözleşme yenilenmeyecek, tecrübeli çalıştırıcının yetkileri de genişletilecek. Göreve geldiğinde maaş konuşmayan, tazminat bile talep etmeyen hoca, takımın yapılanmasında tek yetkili olacak. Sergen Yalçın, bir süre önce Erdal Torunoğulları'nın bıraktığı Futbol AŞ Başkanlığı görevini farklı bir rütbeyle üstlenmiş olacak.

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Beşiktaşta flaş Sergen Yalçın gelişmesi Yeni sözleşme...

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