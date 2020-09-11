Beşiktaş'ta futbolcular ayak tenisi oynadı
Siyah-beyazlılar ısınma koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynadı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile 13 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar ısınma koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynadı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip çalışmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.