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19.04.2020 - 00:18 | | AA

Beşiktaş'ta futbolcular sahaya iniyor

Koronavirüs nedeniyle lige ara verilirken takımlar çalışmalarını evdeki antrenmanlarla sürdürüyor. Beşiktaş ise sahaya inme kararı aldı.

Beşiktaş'ta futbolcular sahaya iniyor

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde hafta başı itibariyle sahaya iniyor.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi.

Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye’de sürdürecekler.

Siyah beyazlılarda hafta içinde yapılacak idmanlarda oyuncuların güç ve kordinasyon çalışmaları yaparak zinde tutulması hedefleniyor.

Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilecek antrenmanlarda futbolcuların psikolojik anlamda da zinde tutulmasının hedeflendiği öğrenildi

Öte yandan futbolcuların antrenman için bir araya geldiği anlarda tesislerde görev üstlenen profesyonel çalışanların Ümraniye’de yer almayacağı sadece Antrenör ve futbolcu grubunun faaliyet göstereceği bilgisine ulaşıldı.

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Beşiktaşta futbolcular sahaya iniyor

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