Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıkların tamamlayacak ve kampa girecek.