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01.10.2020 - 14:17 | | AA

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışmaları ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Beşiktaşta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

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