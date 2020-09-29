29.09.2020 - 10:42 |
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesiyle beraber ilk 11'e geçmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerinden Gökhan Töre'yi ilk 11'e dahil etmeyi düşünüyor. Kara Kartal'ın yeni transferi Gökhan Töre, önceki gün oynanan Konyaspor mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı. İdman eksiğini kapattığı gözlenen başarılı kanat oyuncusunun pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesiyle beraber ilk 11'e geçmesi bekleniyor.