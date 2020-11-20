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20.11.2020 - 10:00 | | İSTANBUL (İHA)

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda hedef, yılbaşından önce imzaları atmak.

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
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Beşiktaş'ta ekonomik darboğazdan kurtuluş reçetesinin en önemli ayağı olarak görülen Bankalar Birliği anlaşmasının revize edilmesinde sona gelindi. 2019 yılının ekim ayında göreve gelen ve vakit kaybetmeden bu anlaşmayı revize etmek için harekete geçen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 1 yıllık görüşmelerin ardından sonuca ulaşmaya yaklaştı. Beşiktaş, 2 yıl ertelemeli ve 10 yıl vadeli olarak daha düşük faizden yapılandırma talebinde bulunurken, yapılan görüşmelerin ardından taraflar 2 yıl ertelemeli 9 yıl vadeli yapılandırma konusunda uzlaşmaya varmak üzere.

Anlaşma 1.6 milyar TL üzerinden
Beşiktaş'ın 1.6 milyar TL üzerinden yapmak istediği anlaşmada imzaların atılması halinde kulübün kasasına 160 milyon TL girmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre ilk 2 yıl herhangi bir ödeme yapmayacak olan Beşiktaş, bu süre içinde de elde ettiği gelirlerle, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sık sık üzerine basarak söylediği 'denk bütçe' için altyapı oluşturarak ilerleyecek. Siyah-beyazlılarda hedef 11 yıl sonra kulübü borçlarından kurtarmak. Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeleri yılbaşından önce sonuçlandırmak isteyen Ahmet Nur Çebi, kulübü 2021 yılına rahat bir nefes alarak sokmak istiyor.

Beşiktaşta gözler Bankalar Birliğinde

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