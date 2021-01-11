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11.01.2021 - 16:11 | | Sporx

Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi! Resmi teklif...

Beşiktaş, Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci Renan Ribeiro'ya teklif götürdü.

Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi! Resmi teklif...
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Sporting Lizbon ile sözleşmesini karşılıklı anlamayla fesh etmeye hazırlanan 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci Renan Ribeiro Beşiktaş'ın gündeminde...

O Jogo'da yer alan habere göre; teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlık sonrası B takımına gönderilen ve sezon başından beri antrenmanlarını burada yürüten 30 yaşındaki kaleci, 2023 yılına kadar devam edecek olan sözleşmesini fesh etmek istiyor. Sezon başına 1.4 milyon euro net ücret alan Renan'ın sözleşmesini fesh etmeye Sporting Lizbon da sıkca bakıyor.

Haberin detayında, Renan Ribeiro'ya Türkiye'den Beşiktaş ve Yunanistan'dan AEK Atina'nın teklif yaptığı belirtildi. Renan konusunda Beşiktaş'ın AEK'ya göre bir adım önde olduğu vurgusu da yapıldı.

Atletico Mineiro ve Sao Paulo formaları giydikten sonra 1.1 milyon euro'ya Estoril'den Sporting Lizbon'a transfer olan Renan Ribeiro, Brezilya U20 takımında da 9 kez kaleyi korudu.

Beşiktaşta gündem kaleci transferi Resmi teklif...

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