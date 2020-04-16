Beşiktaş'ta indirimi kabul eden tek isim Necip Uysal!

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki oyuncuya teşekkür etti. Yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup’tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı.

İkinci tur görüşme

Birinci kaptan Burak Yılmaz’dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip’in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı. Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak. Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip’i herkese örnek gösterecek.