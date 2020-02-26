Beşiktaş'ta kaleye 2 transfer planı! Karius...

SERDAR SARIDAĞ

Loris Karius’la sezon sonu yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Volkan ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir’le 1 yıl sözleşmesi kalan deneyimli eldivenin bedelsiz transfer edilmesi planlanıyor. Yabancı file bekçisi ise kiralama yoluyla veya düşük bonservisle kadroya katılacak

Beşiktaş, Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda kalede yeni yapılanmaya gidiyor. Beklentilere yanıt veremeyen Alman eldiven Loris Karius ile sezon sonu yollarını ayıracak olan siyah -beyazlılar, Medipol Başakşehir forması giyen Volkan Babacan’ın yanı sıra yabancı bir file bekçisini kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.



Kartal’ın, Başakşehir’de formasını Mert Günok’a kaptıran ve 2 yıldır yedek bekleyen Volkan’la prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle el sıkışan siyah-beyazlıların sezon sonu Başakşehir’e resmi teklif yapacağı aktarıldı. Beşiktaş, düzenli oynamak için Başakşehir’den kesin olarak ayrılmak isteyen Volkan Babacan’ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Turuncu-lacivertli kulübün de geçmişteki hizmetleri nedeniyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Volkan’a izin vermesi bekleniyor.



Medipol Başakşehir Kulübü, Volkan’ı bedelsiz bırakmaya yanaşmazsa siyah-beyazlılar bu transfer için deneyimli kaleciyi devreye sokacak. Beşiktaşlı idareciler, deneyimli file bekçisinden bonservis sorununu çözerek gelmesini isteyecek. Siyah-beyazlı kulüp, Volkan Babacan’ın yanı sıra tecrübeli bir yabancı kaleciyi de transfer etmek istiyor. Yabancı eldivenin kiralık veya düşük bonservis bedeliyle kadroya dahil edilmesi düşünülüyor.



Bu arada yönetimin, Volkan ve yabancı kaleci transferinin gerçekleşmesi halinde genç eldiven Utku Yuvakuran’ı 1 yıllığına kiralık göndermeyi planladığı öğrenildi. Utku’nun düzenli oynayabileceği bir kulübe kiralanmasının düşünüldüğü ifade edildi.

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