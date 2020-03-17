Beşiktaş'ta kampanya ve transfere virüs darbesi!

SERDAR SARIDAĞ

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını, Beşiktaş’ı da vurdu. Siyah-beyazlı yönetim kurulu, mali sorunlar nedeniyle uzun süredir üzerinde çalıştığı bağış kampanyasını başlatma konusunda koronavirüs engeline takıldı. Beşiktaş’ın kuruluş tarihini simgeleyen 19.03’te başlatılması planlanan kampanya konusunda frene basan siyah-beyazlı yönetimin, geniş kitlelere hitap etmesi düşünülen organizasyonu ileri bir tarihe ertelemeyi planladığı belirlendi. Dünya ekonomisiyle birlikte Türkiye’nin de salgın nedeniyle sıkıntılı günler yaşayacağını düşünen yöneticilerin, bu nedenle kampanyanın Nisan ayında başlatılmasının daha doğru olduğunu söyledikleri öğrenildi.



İdari izin var

Ekonomik göstergelerden öte tamamen koronavirüs gündemine odaklanmış kitlelerin dikkatini bu kampanyaya çekmenin çok zor olacağını hesaplayan siyah-beyazlılar birkaç gün içerisinde bu durumla ilgili son kararını verecek. Siyah-beyazlılar özellikle Türkiye’de salgın tehdidinin büyük ölçüde ortadan kalkmasından sonra bağış kampanyası için yeniden düğmeye basmanın planlarını yapıyor.

Bu arada salgın yüzünden yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere birçok idari işleri internet üzerinden yürütmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi, birçok personelini de izne çıkarmayı planlıyor.

Transferi de vurdu

Koronavirüs salgını, Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde başlatılan transfer çalışmalarına da ağır darbe indirdi. Gelecek sezonun kadrosu için kısa süre önce düğmeye basan siyah-beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın talepleri doğrultusunda özellikle yurt dışında birçok önemli görüşme gerçekleştirmişti. Ancak transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları tarafından yürütülen bu görüşmeler salgın nedeniyle tamamen durma noktasına geldi.



Koronavirüs yüzünden Avrupa ile kapıların kapatılması transferin bir numaralı ismi olan Erdal Torunoğulları’nın adeta elini kolunu bağladı. Torunoğulları’nın telefon yoluyla temaslarını sürdürdüğü ancak siyah-beyazlı idarecinin pazarlık noktasında bu aşamada somut adım atamadığı aktarıldı.

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