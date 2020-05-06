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06.05.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Karius sonrası Utku ve Ersin’e güvenoyu

Loris Karius’un vedası nedeniyle son 8 maçta Beşiktaş kalesini koruyacak olan genç eldivenlere eski hocalarından destek geldi. Abdullah Avcı döneminde kulüpte çalışan Haluk Güngör, “İkisi de yetenekli. İyi yerlere geleceklerine inanıyorum” dedi

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SERDAR SARIDAĞ

Kartal’da Loris Karius’un vedasıyla birlikte tüm gözler genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu’na çevrildi. Abdullah Avcı döneminde kaleci antrenörü olarak görev yapan Haluk Güngör, Utku ve Ersin’i Milliyet’e anlattı.

Her iki kalecinin de yetenekli olduğuna vurgu yapan Güngör, “Utku ve Ersin’de yetenek olmasa zaten buralara kadar gelemezlerdi. Biz göreve başladığımızda Utku kadrodaydı. Ersin’i ise biz A kadroya aldık. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki durumu düşünülürse kalan 8 maçta üzerlerinde çok fazla baskı da olmayacak. Bu durum onlar için elbette bir avantaj. Fırsat verilirse ikisinin de iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ülkemizde, Avrupa’daki iyi kaleciler kadar yetenekli kaleciler var yeter ki şans bulsunlar. Bunun yanında onlara zaman vermek ve sabretmek gerekli” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta çalışırken Loris Karius’un da hocalığını yapan Haluk Güngör, Alman file bekçisinin iddia edildiği gibi kötü bir kaleci olmadığını ifade etti.

Deneyimli antrenör, “İki sezonda yenilen gollere bakıldığı zaman faturayı sadece ona kesmemek gerek. Medipol Başakşehir’de olduğumuz dönemlerde en az gol yiyen takımlardan biriydik. Peki bu sadece kaleci başarısı mı? Hayır! Takım savunmasının da çok önemli payı var. Karius’un yediği gollerde takım halinde hatalar oldu. Liverpool gibi bir takıma transfer olmuş kaleciden bahsediyoruz” diye konuştu.

Beşiktaşta Karius sonrası Utku ve Ersin’e güvenoyu

Beşiktaşta Karius sonrası Utku ve Ersin’e güvenoyu

 

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