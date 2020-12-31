BeÅŸiktaÅŸ'ta Kayserispor mesaisi

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KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda, kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Antrenman, Ä±sÄ±nma, istasyon koÅŸularÄ± ve aÃ§ma-germe Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Ä°dman, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼. Antenman, yarÄ± sahada oynanan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä± sonrasÄ± yapÄ±lan ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ, Hes Kablo Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla devam edecek.

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