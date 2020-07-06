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06.07.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Kayserispor'a aynı kadro!

Hes Kablo Kayserispor’la Süper Lig'de karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Kayserispor'a aynı kadro!
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Süper Lig’in 30. haftasında bugün ateş hattındaki Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Kartal öğleden sonra özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girerken, Sergen Yalçın’ın geçen haftaki Konyaspor maçının kadrosunda değişiklik yapmayacağı ifade edildi. Kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan’a ilk 11’de forma verecek olan Yalçın, Ljajic’in yokluğunda ise yine Diaby’ye şans tanıyacak.

Sarı korku
Kayserispor maçı öncesi Kartal’da tam 6 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Vida, Atiba, Lens, Elneny, N’Koudou ve Caner kart görmeleri halinde perşembe günü Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Beşiktaşta Kayserispora aynı kadro

Beşiktaşta Kayserispora aynı kadro

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