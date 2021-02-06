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06.02.2021 - 17:41 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları tamam

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları tamam
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Beşiktaşta Konyaspor hazırlıkları tamam

 

 

 

 

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