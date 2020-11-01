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01.11.2020 - 21:19 | | Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu İSTANBUL (İHA) -

Beşiktaş'ta Larin yine boş geçmedi

Yeni Malatyaspor karşısında 55. dakikada fileleri havalandıran Cyle Larin, üst üste 2. golünü atarken, bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

Beşiktaş'ta Larin yine boş geçmedi
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Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Yeni Malatyaspor’u da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı ekibin, rakibi karşısında 55. dakikada öne geçtiği golü kaydeden Larin, ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. Bu sezon Beşiktaş forması altındaki ilk golünü Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinde PAOK deplasmanında atan Larin, ligde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

Mücadelenin 55. dakikasında Ghezzal’ın yaptığı ortaya uçarak kafayı vuran 25 yaşındaki futbolcu, resmi maçlardaki gol sayısını 4’e çıkarırken, ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

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Beşiktaşta Larin yine boş geçmedi

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