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12.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Lens ve Douglas'ın ayrılığı zor, Mirin için umut var!

Beşiktaş; Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas ile en kısa sürede yollarını ayırmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Lens ve Douglas'ın ayrılığı zor, Mirin için umut var!
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SERDAR SARIDAĞ

Transferde renklerine bağladığı futbolcular kadar kadro dışı bırakmak zorunda kaldığı isimler nedeniyle çok konuşulan Beşiktaş; Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas ile en kısa sürede yollarını ayırmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Siyah-beyazlı yönetim, transferin açık olduğu ülkelerdeki kulüplerle pazarlıklara devam ediyor. Lens’e yüksek yıllık ücreti, Douglas’a ise uzun süredir sahalardan uzak olması nedeniyle sıcak bakmayan yurt dışındaki kulüplerin en fazla Mirin’e ilgi gösterdikleri belirlendi. Fransız stoperin birkaç gün içinde transferin açık olduğu Rusya, İsviçre veya Katar’a gidebileceği ileri sürüldü. Mirin geçen sezon Fransız ekibi Toulouse’de kiralık olarak top koşturmuştu.

Siyah-beyazlı yönetimin kadro dışı olan bu oyuncular konusunda pazarlıklarda karşı tarafa kolaylıklar sağlayacağı ifade edildi. Tyler Boyd’un durumunun ise devre arasına kadar netlik kazanacağı kaydedildi. Domagoj Vida’nın yıllık ücretinde indirim yapmak isteyen yönetimin bu konudaki görüşmelerini de sürdürdüğü kaydedildi.

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