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17.02.2020 - 09:23 |

Beşiktaş'ta Lucescu'nun ismi gündemden kalkıyor

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ismi gündemden kalkıyor. Yönetim kurulunda yapılacak toplantıdan olumsuz karar çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Lucescu'nun ismi gündemden kalkıyor

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu dosyası rafa kalkıyor.

Sabah'ın haberine göre, iş tanımı net olmayan ve kulübe yeniden yapılanmada yardımcı olması adına göreve getirilmesi düşünülen 74 yaşındaki Rumen teknik adam için son kez yönetim kurulunda oylama yapılacak.

Ancak ilerleyen yaşından dolayı uzun vadeli planlama noktasında sıkıntılar yaşanacağı düşünülen Lucescu için oylamadan olumsuz sonuç çıkması bekleniyor.

Beşiktaşta Lucescunun ismi gündemden kalkıyor

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