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06.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Mandzukic’e para yok!

Beşiktaş, Hırvat golcüyle 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık sözleşme için anlaştı ancak 3 milyon euro imza parası ödemeyi kabul etmeyince dev transfer gerçekleşmedi. Siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine Cyle Larin’i kiralık göndermekten vazgeçti

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SERDAR SARIDAĞ

Vincent Aboubakar’ın ardından forvet hattını deneyimli bir golcüyle daha takviye etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi transferin son günü Mario Mandzukic için çok yoğun mesai harcadı ancak hedefine ulaşamadı.
Siyah-beyazlılar yaklaşık 10 gündür kıran kırana pazarlık yapılan 34 yaşındaki Mandzukic’le dün son kez masaya oturdu. Boşta olan Hırvat golcü yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşmenin yanı sıra 3 milyon euro imza parası istedi. Mandzukic’le yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, imza parası ödemeyi kabul etmedi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin imza parası vermeye kesinlikle karşı çıktığı, performansa dayalı bonus ödemesi teklifi yaptığı öğrenildi.

Ancak Mario Mandzukic tüm ısrarlara rağmen imza parası talebinden geri adım atmadı. Hırvat golcü 2 taksit halinde 3 milyon euro istediğini tekrarlayınca siyah-beyazlı yönetim pazarlık masasından kalktı. Başkan Çebi’nin, “Bu ekonomik koşullar altında kimseye imza parası ödemem, gerekirse başka golcü almayız” ifadelerini kullandığı bildirildi.
Beşiktaşta Mandzukic’e para yok


Beşiktaş, listedeki diğer golcüler Mario Balotelli ve Nikola Kalinic’le de anlaşamadı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sıcak bakmaması nedeniyle Balotelli defterini kapatırken, Kalinic de Verona ile el sıkıştı.
Kartal’da Cyle Larin’in kiralık gönderilmesi planı da gerçekleşmedi. Golcü transferi yapamayan yönetim, Larin’i kadroda tutma kararı aldı. Kalan maçlarda da olumsuz performans sergilemesi halinde Kanadalı golcüyle devre arasında yolların ayrılacağı vurgulandı.

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