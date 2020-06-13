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13.06.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta N’Koudou kararsızlığı

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, son taktiğini dünkü idmanda verdi. Kalede Ersin, forvette ise Güven’i oynatan deneyimli teknik adam, sol kanat konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Beşiktaş'ta N’Koudou kararsızlığı
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Antalyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, son taktiğini dünkü idmanda verdi. Kalede Ersin, forvette ise Güven’i oynatan deneyimli teknik adam, sol kanat konusunda sıkıntılar yaşıyor. Sakatlıktan çıkan ve iki gündür takımla birlikte çalışan N’Koudou’yu oynatıp oynatmama konusunda kararsız olan Sergen Yalçın’ın, genç Rıdvan’a da şans vermek istediği bildirildi.

Üst düzey tedbirle Rize’ye gidecekler
Ç. Rize maçı için kente gidecek olan G.Saray bugün uçakla Trabzon’a, buradan da karayoluyla Rize’ye geçecek. Sarı-kırmızılılar koronavirüs tedbirleri çerçevesinde takım uçağına kongre üyeleri veya taraftar kabul etmeyecek. Sporcular uçakta tek ve çapraz oturacak, yönetimden de 2. Başkan Abdurrahim Albayrak dışında sadece birkaç isim uçakta yer alacak. Ayrıca Rize’de konaklanacak oteldeki tedbirleri incelenmek için bir doktor da dün kente gitti.

Beşiktaşta N’Koudou kararsızlığı

Beşiktaşta N’Koudou kararsızlığı

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